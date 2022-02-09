Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan’ın skandal sözleriyle ilgili RTÜK harekete geçti

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Kuvâ-yi Milliye'nin Kıbrıs versiyonu olan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'illegal ve suikastçı' bir örgüt olarak tanımladı. Ayşenur Arslan'a tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Öte yandan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu açıklamayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.