Halk TV skandalı sonrası Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Eren Erdem’den itiraf: Başka kanallarla yaptığımız anlaşmalar da var

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, açık açık operasyonel yayınlar için beslediği fondaş Halk TV ile yapılan sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini ilan etmişti. Anlaşmanın iptali kamuoyunda etkisi yaratırken tepkileri de beraberimde getirmişti. Ancak iş bunla kalmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, skandallar silsilesine bir yenisini daha ekledi Erdem, “Başka kanallarla yaptığımız anlaşmalar da var. Bu kanalların ismini vermem doğru olmaz.” dedi. Skandalı A Haber'de yorumlayan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Böyle bir anlaşma yapmak İsveç'te olmaz ama CHP'de olur. Döneceksin iktidarı suçlayacaksın, sonra çıkıp kirli ilişkiler kuracaksın. İş kirletilmiş ve bu hale gelmiş" ifadelerine yer verdi.

CHP'Lİ ERDEMÇ: ANLAŞTIĞIMIZ BAŞKA KANALLAR DA VAR!

Para karşılığı haber ve yayın yaptırdıklarını itiraf eden CHP'li Eren Erdem, "Bu İsveç'te normal değil ama Türkiye'de normal. Başka kanallarla yaptığımız anlaşmalar da var. Bu kanalların ismini vermem doğru olmaz. Özel bir konu bu. Onlarla aramızda devam eden bir süreç var o yüzden isimlerini paylaşmam." açıklamasını yaptı.

A HABER'DE SERT SÖZLER: İŞ KİRLETİLMİŞ VE BU HALE GELMİŞ

Skandalı A Haber'de yorumlayan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Böyle bir anlaşma yapmak İsveç'te olmaz ama CHP'de olur. Döneceksin iktidarı suçlayacaksın, sonra çıkıp kirli ilişkiler kuracaksın. İş kirletilmiş ve bu hale gelmiş" ifadelerine yer verdi.