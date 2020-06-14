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Haliç pislik içinde! Eyüp sahilinde çekilen görüntüler yürekleri burktu!

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Giriş: 14.06.2020 21:23
Güncelleme:14.06.2020 21:45
CHP'li İBB'nin Haliç yalanı bir kez daha elinde patladı. Eyüp Sahili'nde çekilen görüntüler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adeta ele verdi. "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla İstanbul'u yönetmeye başlayan İmamoğlu vaatlerinin hiçbirini gerçekleştiremediği gibi AK Parti döneminde tertemiz bir görünüme kavuşan Haliç'in rengi değişti. Maviden kahverengiye dönen sudan kötü kokular yükseldi. Görüntülerde Haliç'in yüzeyinde her türlü pisliğin olduğu görülüyor.
Haliç pislik içinde! Eyüp sahilinde çekilen görüntüler yürekleri burktu!
Haliç pislik içinde! Eyüp sahilinde çekilen görüntüler yürekleri burktu!
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