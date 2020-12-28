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Hakkari'deki çığ felaketinde 2 şehit! Hakkari Valisi İdris Akbıyık A Haber'de anlattı
Hakkari Şemdinli'de üs bölgesine çığ düşmüş iki askeri kar altında kalmıştı, ekipler uzman çavuş Mehmet Özbent'in cansız bedenine ulaşmıştı. Şehit sayısı 2'ye yükseldi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
Hakkari Şemdinli'de üs bölgesine çığ düşmüş iki askeri kar altında kalmıştı, ekipler uzman çavuş Mehmet Özbent'in cansız bedenine ulaşmıştı. Şehit sayısı 2'ye yükseldi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık detayları A Haber canlı yayınında anlattı.