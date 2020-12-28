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Hakkari'deki çığ felaketinde 2 şehit! Hakkari Valisi İdris Akbıyık A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 28.12.2020 15:14
Hakkari Şemdinli'de üs bölgesine çığ düşmüş iki askeri kar altında kalmıştı, ekipler uzman çavuş Mehmet Özbent'in cansız bedenine ulaşmıştı. Şehit sayısı 2'ye yükseldi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Hakkari Şemdinli'de üs bölgesine çığ düşmüş iki askeri kar altında kalmıştı, ekipler uzman çavuş Mehmet Özbent'in cansız bedenine ulaşmıştı. Şehit sayısı 2'ye yükseldi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika: Hakkarideki çığ felaketinde şehit sayısı 2ye çıktı SON DAKİKA: HAKKARİ'DEKİ ÇIĞ FELAKETİNDE ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTI
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