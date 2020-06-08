08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlere operasyon | Video

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlere operasyon | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2020 15:40
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan iki girişli mağaradaki çok sayıda mühimmat ile el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komandolar, her türlü hava ve arazi şartlarında icra ettikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerin barınma alanı, silah, mühimmat ve tuzakladıkları mayın ve EYP'lerin tespiti ve imhasına devam ediyor.

Çukurca'da yapılan arama tarama faaliyetinde iki girişli, 30-35 metre uzunluğunda ve teröristlerce yaşam alanı olarak kullanılan mağara tespit edildi.

Mağaradaki arama tarama faaliyetlerinde bulunan 266 dragunov mühimmatı ve bir EYP imha edildi.

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlere operasyon
Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlere operasyon
AK Parti MKYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MKYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
CHP'li belediye terör zanlısına ihale verdi
CHP'li belediye terör zanlısına ihale verdi
Yeni sağlık tesislerine yerli üretim röntgen cihazı
Yeni sağlık tesislerine yerli üretim röntgen cihazı
HDP'ye sert tepki: Sen siyasi parti misin eşkıya mı?
HDP'ye sert tepki: Sen siyasi parti misin eşkıya mı?
ABD'de dev yangın
ABD'de dev yangın
Bakan Albayrak müjdeyi verdi!
Bakan Albayrak müjdeyi verdi!
Vali uyardı: Son bir haftadır vakalar...
Vali uyardı: Son bir haftadır vakalar...
ODA TV'de skandallar bitmiyor! Şimdi de askeri casusluk
ODA TV'de skandallar bitmiyor! Şimdi de askeri casusluk
Türkiye'de seçim sistemi değişiyor
Türkiye'de seçim sistemi değişiyor
13 ilde FETÖ operasyonu
13 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler!
İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler!
Daha Fazla Video Göster