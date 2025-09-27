27 Eylül 2025, Cumartesi

Hakan Fidan’dan Türkevi’nde Gazze mesajı: Trump’a ateşkesin şart olduğunu söyledik

Giriş: 27.09.2025 22:45
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan yaptığı açıklamasında BM'deki zirvenin son derece önemli olduğunu belirtirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi görüşmesine ilişkin "ABD Başkanı Trump’a Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasının şart olduğunu söyledik" dedi. Bakan Fidan ayrıca Başkan Erdoğan'ın 2026'daki Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Trump'ı davet ettiğini ifade etti.
