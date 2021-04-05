Haftanın yalanları ve gerçekler | 29 Mart- 4 Nisan 2021 | AK Parti - Berat Albayrak - TFF...

29 Mart- 4 Nisan 2021 tarihleri arasında 6 skandal iddia ortaya atıldı. Bu yalanlar muhatapları tarafından kesin bir dille yalanlandı. Bu yalanlarda AK Parti, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mustafa Kemal Atatürk ve TFF hedef alındı. Öte yandan Mansur Yavaş'ın belediyecilik hizmetlerine dair öne sürülen haberde yalan çıktı. İşte haberin detayları...

-Gazetecilere aşı akreditasyonu şartı getirildiği, önce TBMM'de Cumhurbaşkanlığına giren gazetecilerin aşılanacağı ve İletişim Başkanlığında bazı medya kurumlarının aranıp aşı olacak isimler için liste istendiği iddia edildi.

İletişim Başkanlığı bu iddiayı yalanladı.

-TFF, Milli futbolculara, maç başı 100 bin Euro prim dağıttığı iddia edildi.

TFF, bu iddiayı net bir dille yalanladı.

-Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Askerilerin kurs yönergesinden Atatürk'ün çıkarıldığını yazdı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün adı ve ilkelerinin kurs yönetmeliğinden çıkarılmadığı anlaşıldı.

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2 yılda 2.2 milyar lira borç ödediği iddia edildi.

Mansur Yavaş'ın borç ödemediği aksine 2 yıllık sürede 3 milyar 45 milyon borçlandığı ortaya çıktı.

-Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Londra'nın Richmond bölgesine yerleştiği" iddia edildi.

Sayın Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, Albayrak'ın 'Londra'nın Richmond bölgesine yerleştiği' iddialarının 'yalan ve iftira' olduğunu belirtildi ve hukuki süreç başladı.

-CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde son 8-9 yılda tek bir otobüs alınmadığını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İBB Başkanı diyor ki: '8-9 yılda 1 tane otobüs alınmadı.' Ancak 2019 İETT Faaliyet Raporu diyor ki: 'AK Parti döneminin son 9 yılında 1985 otobüs alındı.' Ajansa söyleyin yalanlarınıza çeki düzen versin. Yoksa algı geminiz Titanik gibi batıyor."