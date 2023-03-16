Hafta sonuna dikkat! Sel bölgesinde yeni yağış bekleniyor mu? Uzman isim riskli illeri tek tek sayıp saat verdi: Hızını artırabilir

Meteoroloji sel bölgesi için sağanak yağış uyarısı yaptı. Peki deprem bölgesinde yağışlar ne kadar devam edecek? Ne kadar etkili olacak? Ayrıntılar A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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