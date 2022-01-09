Habertürk'te Mustafa Şentop ve Adil Karaismailoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na jet yanıt

Habertürk canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı baskın girişimi üzerinden kendisini mağdur göstererek TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u hedef gösterdi. Kılıçdaroğlu bunla da yetinmeyip Ulaştırma Bakanı Adil Karaismaioğlu üzerinen yeni bir gündem oluşturma çabasına soyundu. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismaioğlu'nun İBB'de Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemle ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atan Kılıçdaroğlu'na cevabı gecikmedi. Canlı yayına önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop ardından da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki iddialarının iftira olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz cuma günü, ayın 7'sinde dava edilmiştir, mahkemede hesap verecektir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı Habertürk canlı yayınında ortaya attığı iddialarla hükümeti hedef almayı sürdürürken Kılıçdaroğlu'na yanıt canlı yayında önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi.

Mülakatta elenen öğretmenleri bahane ederek Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) randevusuz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bakanlığa alınmayınca provokasyona imza atan Kılıçdaroğlu söz konusu gelişme sonrası TBMM Başkanı Şentop'un kendisine sahip çıkmadığını ve devreye girmediğini iddia etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP CANLI YAYINA BAĞLANDI

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt canlı yayına bağlanan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

"TBMM BAŞKANI'NIN GÖREVLERİNİ GAYET İYİ BİLİYOR"

Canlı yayına bağlanan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kılıçdaroğlu diyor ki; 'MEB'den randevu istedim, verilmedi. Bu konuda TBMM Başkanı sahip çıkmalıydı, devreye girmedi.' Siyasi parti temsilcileriyle günlük meselelerle ilgili polemiğe girmem, girmeyeceğim. Bu ilk değil o bakımdan devam edeceğini düşündüğümden açıklama yapmak istedim. Ben TBMM Başkanıyım, ben bu sıfatımın yanında hukukçuyum. Muhtelif dersler verdim. Bir vekilin anayasa ve içtüzükten kaynaklanan haklarının neler olduğunu, bu haklarla ilgili sorun yaşandığında TBMM Başkanı'nın nasıl müdahale edeceğini gayet iyi biliyor." ifadelerine yer verdi.

"TBMM BAŞKANI SİYASİ MALZEME YAPILAMAZ"

Kendisinin ve bulunduğu makamın her taleplerini yerine getirecek bir makam olmadığının altını çizen Şentop, "Siyasi malzeme yapılmamı yanlış buluyorum. Oyunlar kurabilirler, kendileri ve kendileriyle birlikte gönüllü olanlar oynayabilir. bir oyuncu olarak TBMM Başkanı'nı davet etmek, ağır bir şekilde itham etmek yanlıştır ve çok vahimdir. Siyasi parti genel başkanları istediği gibi konuşsunlar ama kamuoyuna yanıltıcı açıklamalar yapmasınlar. Meclis başkanından böyle bir siyasi çalışmanın yanlış olduğunu söylemek istiyorum." şeklinde konuştu

"DAHA ÖNCE CHP'LİLER DE DAHİL YÜZLERCE MİLLETVEKİLİ MEB'E GİTTİ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Gerçek bir Meclis Başkanı'nın milletvekillerinin hakkını ve hukukunu savunması gerektiğini söyledim." sözleri üzerine yeniden söz alan Şentop, "Sözlerinde 'gerçek meclis başkanı' olarak bahsediyor, ben gerçek başkanıyım. Anayasa ve içtüzüğe göre seçildim. O zaman sayın genel başkanın da genel başkanlığı tartışılır. Asgari nezaket ve hukuk çerçevesi içerisinde kalalım. Daha önce yüzlerce milletvekilinin farklı siyasi partilerin gittiği bakanla görüştüğü bir bakanlıktan bahsediyoruz. Bu durumu çok yanlış buluyorum, bu bir yanlış anlaşılmadır. TBMM Başkanı neden benim yanımda değil, neden kapılar kapalı? Özel bir planlamayla iş yapmak istiyorsunuz, Buyurun yapın ama bir malzeme olmadığım için beni suçlayamazsınız." ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU CANLI YAYINA KATILDI

Daha sonra Ulaştırma Bakanı Adil Karaismaioğlu'nun İBB'de Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemle ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da cevap gecikmedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu canlı yayına katıldı ve Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi.

"DAVA EDİLDİ HESABINI VERECEK"

Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Bir muhalefet lideri sayın Kılıçdaroğlu, kötü siyasete bizleri alet etmek istiyorlar. Kendi söylediklerinde çelişiyor. Genel Sekreter Yardımcısı tutanak tutmaz zaten. Bütün İstanbul beni tanıyor. Oturduğunuz yerden iftira atmak çok ayıp. Sizin temsil ettiğiniz kitle var. Siz belediye çalışanları için namus sözü vermiştiniz, onu hatırlatmak lazım. Yazıktır, kul hakkı vardır. Biz Anadolu çocuklarıyız, üzülüyorum. Milyonların önünde bu iftirayı atamazsınız. Bu iftiralar sayesinde hiçbir yere gelemezsiniz. Lütfen kendinize gelen. İstanbul Havalimanı 10 milyar Euro'ya yapılmıştır, devletin kasasından kuruş çıkmamıştır. 25 yıl devlete 22 milyon Euro kira verilecektir. Bunların hepsi açıktır. Bu işi yapabilecek olan firmaların müracaat edip, yarışma sonucu alınmıştır. İşletmeci teklifini verir. Finans maliyetini hesaplayarak teklif verir. Kamu menfaati açısından en iyi teklif kim verirse kabul edilir. Genel başkan benim büyüğümdür. Aslı astarı olmayan, belgesi olmayan bir şeyi söylemesi bizi üzmüştür. Dava edilmiştir geçtiğimiz cuma günü. Hesabına verecektir."

"BİZ SSK YÖNETMEDİK 25 YILDIR İBB'NİN NEREDEN GELDİĞİ ORTADA"

Kılıçdaroğlu'nun "Önümde bir yazı var. Uydurma muydurma bilmem." demesi üzerine Bakan Karaismailoğlu, "Genel Sekreter Yardımcısı tutanak mı tutar? Lütfen beni kötü siyasetinize alet etmeyin. Biz SSK yönetmedik. 25 yıldır İBB'nin nereden geldiği ortada. Böyle bir şey olabilir mi? Genel Başkan o kadar hassas ise mevcut belediyeden hesap sorsun." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir iddiadır. Kendisi de söylüyor. Yolsuzluk yaptı diyor, yakışıyor mu bir genel başkana. Bu zaten iddia zaten... Siz gidin belediye otobüsleri neden yolda kalıyor, hastane yolunu niye yapmadın diye belediye başkanından hesap sorun. Levazım Tüneli niye duruyor diye hesap sorun. Şu anda Dolmabahçe Tüneli'nden 60 bin araç geçiyor. Bu tünel yapılınca o kadar araç geçecek."