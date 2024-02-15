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Gürsel Tekin CHP’den neden istifa etti? Canlı yayında CHP yönetimine isyan etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 15:27
31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'de istifa dalgası sürüyor. Esenyurt'tan başkan adayı gösterilmeyince CHP'den istifa ettiğini duyuran Gürsel Tekin, istifasının perde arkasını canlı yayında anlattı. İstifa dilekçesini 15 gün önce yazdığını belirten Tekin, "Kimseye ulaşamadım. Parti yöneticilerinden birine bile ulaşamadım." diyerek CHP yönetimine tepki gösterdi.
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