Güngören Belediyesi'ndeki ‘ceza’ skandalının ardından Belediye Başkanı Bünyamin Demir özür dileyip o ismi görevden aldı

Güngören Belediyesi’nde belediye başkan yardımcısı "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediye çalışanı bir gence skandal bir ceza verdi. Belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verilen gencin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından başkan yardımcısına tepki yağdı. Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir, cezayı veren yardımcısının istifasının alındığını duyurarak, “Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz.” İfadelerini kullandı.