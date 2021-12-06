06 Aralık 2021, Pazartesi
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde camiye saldırı! Başkan Erdoğan’dan sert tepki: Bu operasyon karşılıksız kalmayacak
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulundu. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Ulu Camii’ne yapılan saldırıya sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Bu operasyon karşılıksız kalmayacak" dedi.