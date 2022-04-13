Güneş fırtınası uyarısı! İnternet erişimini etkiler mi?

Güneş'te gerçekleşen bir patlamanın ardından dünya için bir güneş fırtınası uyarısı verildi. Uzmanlar, uzayda bulunan uydular ve astronotların tehlikede olmasının yanı sıra elektrik, radyo ve internet sistemlerinde de sorun yaşanabileceğini söylüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.

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