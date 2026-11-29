Benim Annem, Benim Babam | Mehmet Atilla Maraş'tan duygu dolu sözler: Keşke babam yanımda olsaydı...

A Haber ekranlarında izleyiciyle buluşan "Benim Annem, Benim Babam" programının bu haftaki konuğu yazar ve şair Mehmet Atilla Maraş oldu. Anne ve babasıyla yaşadığı unutulmaz anıları paylaşan Maraş, çocukluk yıllarını, ailesindeki yerini ve babasının hayatındaki önemini anlattı. Babasının çalışkanlığından, inançlı kişiliğinden ve kendisine bıraktığı hatıralardan söz eden Maraş, "Keşke babam yanımda olsaydı..." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.