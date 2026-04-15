Gülistan Doku soruşturması sil baştan

Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 13’ü gözaltına alındı. Akın Gürlek, A Haber’e yaptığı özel açıklamada, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Öte yandan ABD’de bulunduğu belirtilen şüpheli Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gelişmelerin ayrıntılarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ile A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.