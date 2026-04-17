Gülistan Doku davasında sır perdesi aralanıyor

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında dosyalar yeniden açıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, dosyaya giren daraltılmış baz raporları ve ABD’de bulunan bir gizli tanığın kan donduran ifadeleri, olayın seyrini tamamen değiştirdi. Cinayet şüphesiyle derinleşen soruşturmada, dönemin mülki idare amirlerinin yakınlarına uzanan şok iddialar gündeme bomba gibi düştü.