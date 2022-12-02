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Grip şikayetiyle gitti kalbi durdu! AK Parti milletvekili İsmail Ok ölümden döndüğü anları anlattı!

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Giriş: 02.12.2022 08:56
Güncelleme:02.12.2022 09:00
AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Ankara'da gribal enfeksiyon şikayetiyle Ankara'da gittiği özel bir hastanenin acil servisinde yaşadıklarını anlattı. Ok, kendisine verilen ilaç nedeniyle kalbinin durduğunu belirterek, "Bana bu ilacı veren tıp profesörünün FETÖ'den daha önce 6 yıl 10 ay ceza aldığını öğrendim, haliyle dehşete düştüm." dedi.
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