02 Ocak 2023, Pazartesi
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Göz gözü görmeyecek! İstanbul'da 48 uçuşa yoğun sis engeli! Meteoroloji'den 5 günlük İstanbul Ankara İzmir hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda ilde yoğun sisin etkili olacağı belirtilirken görüş mesafesinin azalacağı konusunda vatandaşlar uyarıldı. Diğer yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından vatandaşları sis nedeniyle yaşanacak olumsuz durumlara karşı uyardı. THY tarafından yapılan açıklamada Anadolu Jet'e ait 48 uçuşun sis nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İstanbul Ankara İzmir 5 günlük hava durumu...