Kapadokya'da kahreden kaya çökmesi! Uzman isimden yağış ve ATV titreşimi uyarısı

Nevşehir'in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi'ne yaklaşık 600 metre mesafede meydana gelen kaya çökmesi ve toprak kayması sonucu can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı. A Haber canlı yayınında bölgedeki tehlikelere dikkat çeken araştırmacı yazar Turgay Tuna, Kapadokya'nın kırılgan tüf yapısı ve son dönemde etkili olan şiddetli yağışların kaya kütlelerinde çökme riskini artırabileceğini belirtti. Bölgedeki tarihi yapıların ve kaya oluşumlarının jeologlar tarafından acilen incelenmesi gerektiğini vurgulayan Tuna, çatlak tespit edilen alanların ziyaretçilere kapatılması çağrısında bulundu.