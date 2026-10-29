Kapadokya'da peribacası faciası! Göreme'de kayalar çöktü: 2 ölü, 3 yaralı! Uzman isimden yeni çökme uyarısı

Nevşehir'in Göreme beldesinde aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi faciaya yol açtı. Peribacasının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ün açıklamasına göre bölgede kriz masası oluşturulurken, olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. A Haber canlı yayınında yaşanan faciayı değerlendiren Doç.Dr. Atila Türker, Kapadokya'nın kırılgan jeolojik yapısına dikkat çekerek yağış, doğal aşınma ve insan kaynaklı titreşimlerin çökme riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Türker, yeni çökmelerin önlenmesi için riskli alanların belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.