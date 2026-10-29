-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Kapadokya'da peribacası faciası! Göreme'de kayalar çöktü: 2 ölü, 3 yaralı! Uzman isimden yeni çökme uyarısı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kapadokya'da peribacası faciası! Göreme'de kayalar çöktü: 2 ölü, 3 yaralı! Uzman isimden yeni çökme uyarısı

Nevşehir'in Göreme beldesinde aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi faciaya yol açtı. Peribacasının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ün açıklamasına göre bölgede kriz masası oluşturulurken, olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. A Haber canlı yayınında yaşanan faciayı değerlendiren Doç.Dr. Atila Türker, Kapadokya'nın kırılgan jeolojik yapısına dikkat çekerek yağış, doğal aşınma ve insan kaynaklı titreşimlerin çökme riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Türker, yeni çökmelerin önlenmesi için riskli alanların belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Önceki Video
Nevşehir'deki göçükte 2 kişi hayatını kaybetti! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan kritik uyarı
Nevşehir'deki göçükte 2 kişi hayatını kaybetti! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan kritik uyarı
Göreme Açık Hava Müzesi’nde peri bacası çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi
Sonraki Video
Göreme Açık Hava Müzesi’nde peri bacası çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar