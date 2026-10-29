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SOLOTÜRK Eskişehir semalarında nefes kesti: Binlerce vatandaş gösteriye kilitlendi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SOLOTÜRK Eskişehir semalarında nefes kesti: Binlerce vatandaş gösteriye kilitlendi

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Eskişehir’de gökyüzüyle buluştu. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı komutasında gerçekleştirilen yaklaşık 30 dakikalık gösteri uçuşunu binlerce vatandaş heyecanla izledi. Türk bayraklarıyla gösteriye katılan vatandaşlar gurur dolu anlar yaşarken, çocuklar da gelecekte pilot ve asker olma hayallerini paylaştı.

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