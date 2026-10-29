Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikim programına katılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Beştepe Millet Ormanı içerisinde yer alan Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda düzenlenen fidan dikimi programına katılıyor. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi anısına gerçekleştirilen etkinlikte, Türk dünyasının birlik ve beraberliğini simgeleyen fidanlar toprakla buluşturuluyor. Üye ülkelerin bayrakları, kültürel değerleri ve tarihî eserlerin minyatür örneklerinin yer aldığı park, ortak tarihî mirasın yaşatılmasını ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasını amaçlıyor.