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Gölbaşı'ndaki 51 şehit için anıt

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2021 11:34
Güncelleme:15.07.2021 11:34
O kara gecede, FETÖ'cü hainlerin hedefinde,  Ankara Gölbaşındaki Özel Hareket Daire Başkanlığı da vardı.  Tam, 51 Özel Hareket polisi, FETÖ'cü darbecilerin saldırısında şehit oldu. O gece Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Hareket Daire Başkanlığı 'nda neler yaşandı?

Teröristlere karşı amansız mücadelenin verildiği darbe girişiminde 51 polisin şehit olduğu yerde anıt yapıldı.

Anıt, bu akşam saat 19.00'da açılacak.

Peki o kara gecede özel harekatta neler yaşandı? A Haber muhabiri Rüya Akkuş anıtta anlattı:

HERKES GÖREVE ÇAĞRILDI

''15 Temmuz'un darbe girişimi olduğu anlaşıldığında hemen bir mesaj gönderildi. Herkes göreve çağrıldı. Özel Harekat Polisi de buraya geldiklerinde harekete geçmek için hazırlık yaptı. Ancak darbeciler bunun farkındaydı.

Türkiye'de ilk bomba saatler 23.08'i gösterdiğinde Havacılık Daire Başkanlığı'na atıldı. Ancak yetmedi, saatler 23.58'de ise ikinci bomba şu an yapılan anıtın hemen yanına atıldı.

ÇOK GÜÇLÜ BOMBALAR KULLANILDI

Anıt, bu akşam saat 19.00'da açılacak. Anıtta yer alan bütün mühimmatlar o gece burada kullanıldı. Hepsi şehitlerimizin üzerinden çıktı. O gece atılan bombalar mühimmatlara zarar verebilecek kadar güçlü bombalardı.''

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