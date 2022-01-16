16 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gökyüzünün yeni yıldızı: Hürjet! İlk uçuş tarihi belli oldu

Gökyüzünün yeni yıldızı: Hürjet! İlk uçuş tarihi belli oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.01.2022 13:56
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in 1-2 ay içerisinde bütünüyle ortaya çıkacağını, 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu, 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet üretimini hedeflediklerini bildirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Hürjet'e güveniyoruz. Herkesle yarıştırırız onu, her ihalede varız. Malezya ihalesinde de varız" dedi.
Gökyüzünün yeni yıldızı: Hürjet!
Gökyüzünün yeni yıldızı: Hürjet!
6 PKK’lı etkisiz hale getirildi
6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İslami vakıf ve yurtlar neden hedefte?
İslami vakıf ve yurtlar neden hedefte?
Sessiz devrim nasıl yaşandı?
Sessiz devrim nasıl yaşandı?
Mehmetçik eksi 25’te vatan nöbetinde
Mehmetçik eksi 25'te vatan nöbetinde
Paris’teki PKK sempatizanına Soyer’den maaş!
Paris’teki PKK sempatizanına Soyer'den maaş!
CHP’nin sert kutuplaşma siyaseti
CHP'nin sert kutuplaşma siyaseti
Yolcu otobüsü TIR’a çarptı
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
Türkiye’nin altına konulan en büyük dinamit
"Türkiye’nin altına konulan en büyük dinamit"
15 Ocak koronavirüs tablosu!
15 Ocak koronavirüs tablosu!
Başkan Erdoğan: Çanlar Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır
Başkan Erdoğan: Çanlar Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır
ANALİZ- İYİ Partinin HDP sınavı!
ANALİZ- İYİ Partinin HDP sınavı!
Daha Fazla Video Göster