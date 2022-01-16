16 Ocak 2022, Pazar
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Gökyüzünün yeni yıldızı: Hürjet! İlk uçuş tarihi belli oldu
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in 1-2 ay içerisinde bütünüyle ortaya çıkacağını, 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu, 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet üretimini hedeflediklerini bildirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Hürjet'e güveniyoruz. Herkesle yarıştırırız onu, her ihalede varız. Malezya ihalesinde de varız" dedi.