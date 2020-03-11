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11.03.2020

Göçmenlerin bekleyişi 13. gününde! Sınırı geçen göçmen sayısı 150 binin üzerinde!

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 13. gününe girdi. Sığınmacılardan bazılarının Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi de sürüyor. Öte yandan dün akşam başlayan ve gece de devam eden sağanak sığınmacılara zor anlar yaşattı.

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 13. gününde sürüyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor.

Sığınmacılar kara ve sınır hattından en çok nehir geçişlerini kullanıyor.

Sığınmacılardan bazılarının Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi de sürüyor.

SAĞANAK SIĞINMACILARI ZORLADI

Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 5 binin üzerinde sığınmacı, zor şartlarda mücadele ediyor. Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor. Dün akşam başlayan ve gece de devam eden sağanak sığınmacılara zor anlar yaşattı.

SIĞINMACILARA ACIMASIZ SERT MÜDAHALE

Kastanies Sınır Kapısı'nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacılara zaman zaman tazyikli su sıkıyor, ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da mermi kullanıyor.

Sınırına siper kazıp mevzi oluşturan Yunan sınır güçleri Meriç Nehri kıyısına da tel çit çekmeye başladı. Sınırda bekleyen sığınmacıların yanı sıra sınırı geçmeyi başaranlar da Yunan sınır birliklerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor.

Yunanistan'a geçtikten sonra sınır birliklerinin silahla yaraladığı sığınmacılar, Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyor.

Edirne'deki hastanelerde tedavileri süren yaralı sığınmacılardan bazılarının hayati tehlikesi sürüyor.

GEÇİŞLER DEVAM EDİYOR

Yunanistan'a geçişlerde özellikle nehir hattından devam ediyor. Akşam saatlerini bekleyen sığınmacılar sınır köylerinde belirledikleri alanlarda geçişlerini sürdürüyor.

Yunanistan'ın geri itme olaylarına karşı özel harekat polislerinin 24 saat esaslı ise hem kara hem nehirden devriyeleri sürüyor.

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