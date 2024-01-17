Göçmenlere ateş açan Atina’ya mahkemeden ceza! AİHM’den Yunanistan 80 bin Euro tazminat

Yunanistan'ın insanlık dışı göçmen politikasına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir ceza daha geldi. Mahkeme, Yunan askerlerinin Suriyeli düzensiz göçmenleri yaralaması ve öldürmesi üzerine davayı karara bağladı. Atina yönetimi ceza olarak taraflara 80 bin Euro tazminat ödeyecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN