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GKRY: Ordumuz 20 yılın en güçlüsü! Rum kesimi silahlanmayı sürdürüyor

A Haber
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Giriş: 26.01.2023 08:48
Kıbrıs Rum Kesimi,  ABD yaptırımlarının kalkmasıyla birlikte ordunun son 20 yılın güçlü haline ulaştığını duyurdu. Ayrıntıları Lefkoşa'dan A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
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