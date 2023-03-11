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Girişimci kadınların başarı dolu hikayesi! Devlet desteği ile büyüdüler

A Haber
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Giriş: 11.03.2023 20:03
Güncelleme:11.03.2023 20:28
A Haber Ankara'da yaşayan Şenay Özdemir ve Gökçe Yıldırım Kalkan'ın başarı dolu hikayesini getirdi ekranlara... Kadın girişimciler, devlet desteğiyle şirket kurdu ve kurdukları iş yerlerinde başka kadınlara da istihdam sağlamaya başladı.
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Girişimci kadınların başarı dolu hikayesi!
Girişimci kadınların başarı dolu hikayesi!
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