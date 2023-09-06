Gine uyruklu İrame Kabe faciaya bu evde yakalandı

İstanbul Halkalı'da bulunan gümrük müdürlüğü ve çevresi selden en ağır etkilenen noktalardan. A Haber muhabiri Figen Koçak o noktadan detayları aktardı. Selin vurduğu noktalardan biri de Küçükçekmece. Birçok dere taşarken, Gine uyruklu İrame Kabe yaşadığı evin bodrum katında hayatını kaybetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.

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