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Gezi Parkı davasında karar çıktı: Osman Kavala ve Atalay'ın cezaları onandı

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Giriş: 28.09.2023 19:55
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala ile Can Atalay'ın da arasında olduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onadı, 3 sanık hakkındaki hükümler bozuldu. Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.
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