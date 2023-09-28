Gezi Parkı davasında karar çıktı: Osman Kavala ve Atalay'ın cezaları onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala ile Can Atalay'ın da arasında olduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onadı, 3 sanık hakkındaki hükümler bozuldu. Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.