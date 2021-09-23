23 Eylül 2021, Perşembe
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Generallerin istifa ettiği iddiası! MSB kaynakları: Haberler gerçeği yansıtmıyor
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bazı basın yayın organlarında yer alan "5 general istifa etti" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, sadece iki generalin sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunduğunu belirterek, söz konusu iddiayı "iyi niyetli olmayan, TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları" olarak nitelendirdi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.