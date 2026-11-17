Gençleri bekleyen sanal tehlike! TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı?

TikTok'ta dini ve milli değerlere yönelik hakaret içeren paylaşımlar, sanal tavaflar ve çocukları hedef alan içerikler tartışma konusu olmaya devam ediyor. Dünyada bazı ülkelerin platforma yönelik kısıtlama adımları gündeme gelirken, Türkiye'de TikTok'un kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyor. Sosyal Medya Uzmanı Zafer Yaşa, çocukların sosyal medya nedeniyle "sanal zehirlenme" yaşadığını belirterek TikTok'a erişim engeli getirilmesi, içerik üreticilerinin denetlenmesi ve yerli platformların desteklenmesi çağrısında bulundu.