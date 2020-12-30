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Gelecek Partisi'nde toplu istifa şoku

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Giriş: 30.12.2020 13:03
Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes, il yönetimi olarak toplu şekilde istifa ettiklerini açıkladı. Serbes, “Vatana, millete zaman ve enerji kaybettirmenin bir anlamı olmadığına inandığımızdan Sakarya teşkilatı olarak bizler görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz” dedi. Ender Serbes, açıklamasında Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes, il yönetimi olarak toplu şekilde istifa ettiklerini açıkladı. Serbes, "Vatana, millete zaman ve enerji kaybettirmenin bir anlamı olmadığına inandığımızdan Sakarya teşkilatı olarak bizler görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz" dedi. Ender Serbes, açıklamasında Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Gelecek Partisinden toplu istifa! Genel Başkan Ahmet Davutoğluna sert sözler GELECEK PARTİSİ'NDEN TOPLU İSTİFA! GENEL BAŞKAN AHMET DAVUTOĞLU'NA SERT SÖZLER
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