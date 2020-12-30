Gelecek Partisi'nde toplu istifa şoku

Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes, il yönetimi olarak toplu şekilde istifa ettiklerini açıkladı. Serbes, “Vatana, millete zaman ve enerji kaybettirmenin bir anlamı olmadığına inandığımızdan Sakarya teşkilatı olarak bizler görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz” dedi. Ender Serbes, açıklamasında Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes, il yönetimi olarak toplu şekilde istifa ettiklerini açıkladı. Serbes, "Vatana, millete zaman ve enerji kaybettirmenin bir anlamı olmadığına inandığımızdan Sakarya teşkilatı olarak bizler görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz" dedi. Ender Serbes, açıklamasında Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'na sert sözlerle yüklendi.