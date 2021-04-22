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Gelecek Parti'de bir istifa daha! Kriz çıktı

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Giriş: 22.04.2021 00:16
Güncelleme:22.04.2021 00:29
Son dakika haberleri.. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı kongrede Gelibolu İlçe Başkanlığı’na Aysun Tarıman’ı atamıştı. Tarıman, partisinden istifa etti. Tarıman, Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Yiğit Akkoyun’un yalancı olduğu iddia etti ve partisinden ayrıldığını bildirdi.
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