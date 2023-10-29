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Gazze'nin altındaki Gazze: Tüneller! Katil İsrail ordusu Gazze tünellerinden neden çekiniyor?

A Haber
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Giriş: 29.10.2023 15:53
Terör devleti İsrail ordusunun geniş kapsamlı kara saldırısı öncesi en büyük korkusu Hamas'ın tünel ağı. "Tüneller 20-30 metre yeraltı derinliğe sahip" diyen Filistinli araştırmacı Moin Naim, tünellerin yapısı ve işlevini Satır Arası programında anlattı.
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