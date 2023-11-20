Gazzeli hastalar Türkiye’de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı

Son dakika haberleri… Gazze'den tahliye edilen 61 hasta ve 49 refakatçi Türkiye'ye getirildi. Gazze’de tahliye edilen hastaları Ankara’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı ve hastalarla tek tek ilgilendi. O anlar A Haber kamerasına yansıdı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Koca, “Çocuk ve bebeklerin tahliyesi için görüşmelerimiz sürüyor. Gazze’de güvenli bölgelere sahra hastanesi kuracağız.” dedi.

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