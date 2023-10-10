Gazzeli aktivist Enver Attallah A Haber’de: Bir buradan çıkmayacağız, özgürlüğümüzü istiyoruz

Gazze’den A Haber’e bağlanan aktivist Enver Attallah bölgeden yaşananlar hakkında önemli bilgiler verdi. Enver Attallah, “Biz buradan çıkmayacağız. Şartlar ne olursa olsun burada kalacağız. Biz özgürlüğümüzü istiyoruz” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN