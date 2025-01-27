Gazzeli aktivist Enver Atallah A Haber’de: Ya özgür olacağız ya da şehit!

Gazze’den A Haber’e bağlanan aktivist Dr. Enver Attallah bölgede yaşananlar hakkında önemli bilgiler verdi. Atallah, 'Gazze’nin yüzde 90’ı tamamı yıkıldı. İsrail Gazze’yi haritadan silmek istiyor. Ancak hamdolsun inancımız yüksek. Moralimiz yerinde. Gazze’yi teslim etmedik. Ya özgür olacağız ya da şehit' dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları hakkında konuşan Atallah, Türkiye vurgusunda bulunarak, 'Trump'ın ne söylediği değil, Türkiye'nin ne söylediği önemli' ifadelerini kullandı.