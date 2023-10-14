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Gazze’de yeni görüntü | İsrail sivili konvoyu vurdu! Dehşeti dünyaya haykırdı

A Haber
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Giriş: 14.10.2023 11:50
İsrail'in vurduğu Filistinlileri taşıyan sivil konvoyun saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Konvoyda onlarca sivilin bölgeyi terk etmeye çalıştığı görülüyor. Yaşanan dehşeti ise konvoyda bulunan bir Gazzeli anlattı. İşte tüm detaylar...
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