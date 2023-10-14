Gazze’de yeni görüntü | İsrail sivili konvoyu vurdu! Dehşeti dünyaya haykırdı

İsrail'in vurduğu Filistinlileri taşıyan sivil konvoyun saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Konvoyda onlarca sivilin bölgeyi terk etmeye çalıştığı görülüyor. Yaşanan dehşeti ise konvoyda bulunan bir Gazzeli anlattı. İşte tüm detaylar...

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