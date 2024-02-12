12 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gazze'de 'güvenli bölge' kalmadı! Refah'a yapılan hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de 'güvenli bölge' kalmadı! Refah'a yapılan hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2024 13:03
Güncelleme:12.02.2024 13:27
Filistinlilerin sığındığı son yer olan Refah, İşgalci İsrail Terör Örgütü tarafından saatlerdir ateş altında. Hava saldırılarında can kaybı 100'ün üzerinde. Bölgeden son durumu Gazze sınırı hattında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte katliam SİHA’ları! İsrail masum kanına doymuyor
İşte katliam SİHA'ları! İsrail masum kanına doymuyor
AK Parti seçim çalışmasına saldırı! Flaş bilgiler...
AK Parti seçim çalışmasına saldırı! Flaş bilgiler...
Küçükçekmece’de silahlı saldırıdan yeni görüntüler
Küçükçekmece'de silahlı saldırıdan yeni görüntüler
Devletimin emrindeyim her göreve hazırım
"Devletimin emrindeyim her göreve hazırım"
Alper Gezeravcı Ankara’ya iniş yaptı
Alper Gezeravcı Ankara'ya iniş yaptı
Süt ürünlerinde ambalaj sınırı!
Süt ürünlerinde ambalaj sınırı!
Hulk’tan Filistin’e destek!
Hulk’tan Filistin’e destek!
Sansasyonel seçim vaadi! NATO’nun sonu mu?
Sansasyonel seçim vaadi! NATO'nun sonu mu?
Astronot Alper Gezeravcı bugün Ankara’ya dönüyor
Astronot Alper Gezeravcı bugün Ankara'ya dönüyor
Mide ameliyatı sonrası şüpheli ölüm!
Mide ameliyatı sonrası şüpheli ölüm!
Özel okul parasında emsal karar
Özel okul parasında emsal karar
CHP’de kimlerin üzeri çizilecek?
CHP'de kimlerin üzeri çizilecek?
Daha Fazla Video Göster