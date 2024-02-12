Gazze'de 'güvenli bölge' kalmadı! Refah'a yapılan hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti

Filistinlilerin sığındığı son yer olan Refah, İşgalci İsrail Terör Örgütü tarafından saatlerdir ateş altında. Hava saldırılarında can kaybı 100'ün üzerinde. Bölgeden son durumu Gazze sınırı hattında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver aktardı.

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