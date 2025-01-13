Gazze’de ateşkes çok yakın: Son taslak Hamas ve İsrail’e gönderildi

Reuters haber ajansı, İsrail ile Filistin arasında Gazze için ateşkes uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Habere göre Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff ve Katar Başbakanı arasındaki görüşmelerden sonra Doha'da uzlaşmaya varıldı. Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşması için nihai taslak onay için İsrail ve Gazze'ye gönderildi. Witkoff İsrail'i, Katar Başbakanı ise Hamas'ı ateşkese ikna etti.

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