09 Ekim 2025, Perşembe

Gazze’de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı

Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 09.10.2025 09:16
Gazze'de, İsrail ve Hamas arasında sürdürülen görüşmelerin ardından imzalanan ateşkes sevinçle karşılandı. Anlaşmanın duyurulmasından sonra Gazzeliler sokaklara çıktı.
