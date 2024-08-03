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Gazze şehitleri için Kur'an tilaveti!

Gazze şehitleri için Kur'an tilaveti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2024 19:39
Güncelleme:03.08.2024 20:22
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 3 Ağustos Cumartesi günü için; tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı. Şehit Haniye’nin son çağrısı ile bugün tüm dünya ayağa kalktı. Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar Filistin’e destek için meydanlara aktı. Filistin'e destek mitinginde Gazze şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.
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