Gazze katliamı ve yürek yakan görüntüler! A Haber spikeri Cansın Helvacı ağladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük çabasıyla Gazze katliamı dünya gündeminin bir numaralı meselesi haline gelirken bölgeden yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor. A Haber spikeri Cansın Helvacı canlı yayında o görüntüleri anlatırken ağladı.

