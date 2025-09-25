Gazze katliamı ve yürek yakan görüntüler! A Haber spikeri Cansın Helvacı ağladı

25 Eylül 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 11:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük çabasıyla Gazze katliamı dünya gündeminin bir numaralı meselesi haline gelirken bölgeden yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor. A Haber spikeri Cansın Helvacı canlı yayında o görüntüleri anlatırken ağladı.
