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Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yangın: 8 ölü! Valilikten ilk açıklama geldi

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Giriş: 19.12.2020 09:30
Güncelleme:19.12.2020 09:31
Gaziantap’te bulunan SANKO Üniversitesi Hastanesi COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş bölgede yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı. Olayla ilgili Gaziantep Valiliği de bir açıklama yaptı.

İşte Gaziantep Valiliği tarafından yapılan o açıklama:

"Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45'te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8'i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir.

Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır.Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz."

"YARALI YOK"

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Hastane yangınında vefat eden 8 hemşehrimize Allahtan rahmet yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yangın kaynaklı yaralı olmayıp diğer hastalar başka hastanelere sevk edilmiştir. Erken müdahale tek tesellimizdir. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir." dedi.

Gaziantepte özel bir hastanede patlama! Ölü ve yaralılar var... GAZİANTEP'TE ÖZEL BİR HASTANEDE PATLAMA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR...
A Haber Özel | Gaziantep’te özel hastanenin koronavirüs yoğun bakımında patlama: 8 kişi hayatını kaybetti A HABER ÖZEL | GAZİANTEP'TE ÖZEL HASTANENİN KORONAVİRÜS YOĞUN BAKIMINDA PATLAMA: 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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