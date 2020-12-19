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Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yangın: 8 ölü! Valilikten ilk açıklama geldi
İşte Gaziantep Valiliği tarafından yapılan o açıklama:
"Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45'te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8'i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir.
Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır.Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz."
"YARALI YOK"
Gaziantep Valisi Davut Gül, "Hastane yangınında vefat eden 8 hemşehrimize Allahtan rahmet yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yangın kaynaklı yaralı olmayıp diğer hastalar başka hastanelere sevk edilmiştir. Erken müdahale tek tesellimizdir. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir." dedi.