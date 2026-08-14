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Gaziantep'te alçak saldırıda flaş gelişme: Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan 5 cani tutuklandı

Gaziantep’te 23 yaşındaki işitme ve konuşma engelli genç kadına yönelik gerçekleştirilen cinsel saldırı olayında adalet yerini buldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, engelli kadını hürriyetinden yoksun bırakarak toplu şekilde cinsel saldırıda bulunan 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece “Nitelikli Cinsel Saldırı” suçundan tutuklandı.

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