Gaziantep Şehir Hastanesi için geri sayım! Günde 18 bin kişiye hizmet verecek

Asrın felaketinde ağır bir yara alan illerden Gaziantep'te devlet gece gündüz demeden kenti ayağa kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep Şehir Hastanesi de açılış için gün sayıyor. İnşaatta gelinen son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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