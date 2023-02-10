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Gaziantep Nurdağı'nda anne ve kızı 99 saat sonra kurtarıldı

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Giriş: 10.02.2023 14:32
Gaziantep Nurdağı'nda anne ve kızı 99 saat sonra kurtarıldı
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Anne ve kızı 99 saat sonra kurtarıldı
Anne ve kızı 99 saat sonra kurtarıldı
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