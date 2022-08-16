17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Gaziantep Karkamış'taki camilerden gece yarısı anons: Kahraman Türk ordusu birazdan PKK'ya operasyon düzenleyecek
Suriye sınırında Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan camilerden gece yarısı anonslar yapıldı. Yapılan anonsta "Kahraman Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK’ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın." ifadeleri kullanıldı.