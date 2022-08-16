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Gaziantep Karkamış'taki camilerden gece yarısı anons: Kahraman Türk ordusu birazdan PKK'ya operasyon düzenleyecek

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Giriş: 16.08.2022 23:42
Suriye sınırında Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan camilerden gece yarısı anonslar yapıldı. Yapılan anonsta "Kahraman Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK’ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın." ifadeleri kullanıldı.
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