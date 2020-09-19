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Gazi Bülent Bilgili’nin hikayesi! Türkiye'ye bir mesajı var

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Giriş: 19.09.2020 09:30
Güncelleme:19.09.2020 09:31
2016 yılında terör örgütü DEAŞ’ın Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik düzenlediği bombalı saldırıda polis memuru Bülent Bilgili gazi oldu. 2 aylık yaşam mücadelesini kazanan Bülent Bilgili ömrünün sonuna kadar yatağa mahkum kaldı. Kahraman polis memuru Bülent Bilgili’nin hikayesini ekranlara A Haber taşıdı. Yaşadığı olayı A Haber mikrofonlarına anlatan kahraman gazimizi Bülent Bilgili, “Felç olsam da bu vatan, bu millet için bir kere daha dünyaya gelsem bir kere daha gazi olmayı göze alırım. Benim için hayat zor geçiyor ailemin başında durmaya çalışıyorum. Devletim patlamadan sonra bana çok iyi baktı. Şimdi yataktayız ama mücadelemiz bitmedi dua ederek mücadele ediyoruz.” dedi.
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